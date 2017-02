Dissidia Final Fantasy Opera Omnia: oltre un milione di download in Giappone

ha annunciato cheha raggiunto e superato quota un milione di download in Giappone in meno di una settimana: il gioco è stato pubblicato il primo febbraio scorso su App Store e Google Play, a seguito dell'avvio delle celebrazioni per il trentesimo anniversario della saga.

Al momento, Dissidia Final Fantasy Opera Omnia è disponibile su iOS e Android solamente in Giappone e non sappiamo quando l'app verrà lanciata in Occidente. Ricordiamo che Square-Enix ha inoltre annunciato che il 21 febbraio partirà uno speciale evento crossover con Final Fantasy VII, disponibile anche per i giocatori di Mobius Final Fantasy.