Dissidia Final Fantasy: il roster si aggiorna con l'arrivo di Ultimecia

ha quest'oggi annunciato una novità per il roster di, villain proveniente da, si unirà ai combattenti presenti nell'edizione per cabinati arcade del gioco disponibile in Giappone.

Ultimecia verrà aggiunta nel corso del mese di settembre nell'edizione arcade, ma con buona probabilità la vedremo presente anche fra i personaggi di Dissidia Final Fantasy NT, versione console del gioco in arrivo in esclusiva su PlayStation 4 il 30 gennaio 2018 (di cui potete leggere la nostra anteprima seguendo questo indirizzo). In testata, infine, vi riportiamo il trailer pubblicato da Square-Enix con cui possiamo dare un primo sguardo alle abilità in combattimento di Ultimecia.