Divinity Original Sin 2 acclamato dalla critica, Metascore pari a 94

Dopo un anno di Early Access, la versione completa diè finalmente disponibile per l'acquisto su PC, e, assieme a essa, sono arrivate anche le recensioni della critica videoludica internazionale.

La stampa ha estremamente apprezzato CRPG di Larian Studios: con un Metascore pari a 94, Divinity Original Sin II è il titolo con la media voto più alta del 2017 dopo The Legend of Zelda: Breath of The Wild (97 su Switch e 96 su Wii U). Tutte le valutazioni sono pari o superiori a 90/100, tranne quelle di GOGconnected e Trusted Review, che rispettivamente si sono fermate a 89/100 e 80/100. Sulle pagine di Everyeye, il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli ha premiato il gioco con un 9.4, definendolo come "uno spartiacque, di un titolo con cui -da ora in avanti- ogni gioco di ruolo dovrà confrontarsi".