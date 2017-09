Divinity Original Sin 2 disponibile su Steam, pubblicato il trailer di lancio

è ora disponibile su Steam e per l'occasioneha pubblicato il trailer di lancio del gioco che mostra le principali caratteristiche del sequel di uno dei GDR più acclamati degli ultimi anni.

Il gioco è in vendita al prezzo di 44.99 euro in versione Standard mentre la Divine Edition costa 59.99 euro: questa edizione include il gioco completo, artbook digitale, colonna sonora, mappa in PDF e un pacchetto con avatar, sfondi, artwork e altro matriale promozionale.

In calce alla notizia potete vedere le prime due ore di gameplay di Divinity Original Sin II, giocato su Twitch e YouTube da Alessandro Bruni. Il gioco è localizzato in inglese, francese, tedesco e russo ma non in italiano. Doppiaggio audio solamente in lingua inglese.