Divinity Original Sin 2: al via la localizzazione italiana amatoriale

Nightmorphis , lo stesso traduttore dietro la localizzazione amatoriale del primo Divinity Original Sin , ha deciso di ripetere l'impresa con. Considerando la mole di testo da tradurre, è ancora difficile prevedere quanto tempo occorrerà per concludere il lavoro.

In ogni caso si tratta di una notizia molto gradita per chiunque non mastichi l'inglese, o più in generale per chi preferirebbe giocare a Divinity Original Sin 2 in italiano. Data l'ottima qualità del lavoro svolto in precedenza con il primo capitolo, inoltre, possiamo aspettarci una localizzazione altrettanto accurata per il sequel. A questo punto non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti da Nightmorphis.

Ricordiamo che Divinity Original Sin 2 è attualmente disponibile per PC.