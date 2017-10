Divinity Original Sin II: 650.000 copie vendute su Steam

Continua il successo di: secondo quanto riportato da Steam Spy, il gioco di ruolo diha superato le 650.000 copie vendute dal giorno del lancio, avvenuto lo scorso 14 settembre.

Sottolineiamo che dati raccolti sul sito sono relativi esclusivamente alla copie acquistate sulla piattaforma di Valve e dunque non tengono conto degli altri store virtuali come GOG. Un risultato impressionante, considerando che il primo capitolo della serie riuscì a raggiungere quota 500.000 copie dopo 90 giorni dal lancio. Se Divinity Original Sin II ha suscitato il vostro interesse ma siete ancora indecisi sull'acquisto, vi consigliamo di dare un'occhiata alla recensione di Everyeye a opera di Tommaso Todd Montagnoli, in cui troverete tutte le informazioni necessarie.