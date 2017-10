Divinity Original Sin II: Larian prepara "grandi sorprese" per il futuro

Dopo già l'ottimo capitolo di esordio, la serie dista riuscendo a raggiungere nuove vette di successo con il sequel approdato di recente su PC. Forte di questi risultati positivi si dice ancor più convinta nel supportare il suo sontuoso RPG, guardando già con la coda dell'occhio al futuro del franchise.

"Abbiamo un paio di cose che sono attualmente in lavorazione, ma le annunceremo solo a tempo debito. C'è nuovo materiale in arrivo, questo è certo", ha innanzitutto dichiarando il fondatore di Larian Swen Vincke.

Quando interrogato sul possibile prosieguo della serie con dei capitoli completamente inediti, ha poi aggiunto: "Abbiamo un paio di sorprese in serbo. Per ora vogliamo concentrarci solo sulle patch, in seguito lavoreremo per un po' di tempo in silenzio in modo da mettere in ordine le nostre cose e poi... sì, penso che ci sarà almeno una grande sorpresa ad aspettarvi". Non è chiaro se qui Vincke stia parlando delle possibili espansioni per Original Sin II, o se si faccia effettivamente riferimento ai preparativi per il nuovo capitolo dell'RPG; qualunque sarà il caso, possiamo considerarla sicuramente un'ottima notizia per i sempre più numerosi fan del titolo.

Infine, viene specificato come un gran quantitativo di modder sia già al lavoro sul gioco: al momento, sono circa 700 i contenuti addizionali disponibili su Steam Workshop. Larian ha sempre posto grande fiducia nel contributo ulteriore che i fan avrebbero potuto dare: molti modder, infatti, sono stati invitati negli studi dello sviluppatore prima del lancio del gioco.

"Ciò che spero di più è che possiamo vedere delle nuove avventure in futuro. Un ragazzo che è stato da noi ha creato il livello della Noisy Crypt, un'avventura di circa 40 minuti. Spero che riusciremo a vedere questo tipo di contenuto sempre più spesso".