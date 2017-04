DLC in arrivo per Nier Automata?

ha dichiarato qualche settimana fa chenon riceverà nessun DLC per cause economiche, tuttavia, in una recente intervista pubblicata su Famitsu, Yoko Taro ha rilasciato una dichiarazione che ha riacceso le speranze dei videogiocatori.

Come molti di voi sapranno, in Nier Automata sono presenti alcune porte inaccessibili "sorvegliate" da robot genuflessi che, secondo una larga parte della community, nascondono l'entrata di futuri contenuti scaricabili. Nel corso dell'intervista in questione, il giornalista ha detto di aver ricevuto numerose domande da parte dei lettori riguardo queste macchine inchinate, al che Yoko Taro ha esclamato letteralmente "D-L-C!! D-L-C!! D-L-C!!”. Una risposta piuttosto spiazzante, che tuttavia potrebbe benissimo essere uno scherzo dello stravagante sviluppatore. Speriamo di saperne di più durante il livestream celebrativo del 17 aprile, pubblicizzato, guarda caso, con un'immagine che raffigura una delle porte di cui vi abbiamo parlato.