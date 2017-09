ha annunciato che(personaggio già apparso nella serie) entrerà a far parte del roster del nuovo misterioso picchiaduro sviluppato dallo studio giapponese, ancora senza titolo.

Doctrine Dark si unisce ai già svelati Kairi, Shirase, Garuda, Skullomania, Darun Mister e Allen Snider. Il Mysterious Fighting Game di Arika è atteso per il 2018 su PlayStation 4, una fase beta dovrebbe partire entro la fine dell'anno in corso, restiamo quindi in attesa di maggiori dettagli su questo progetto.