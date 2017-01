Dollhouse arriverà in formato retail su PC e PlayStation 4

annuncia una collaborazione con lo sviluppatoreper il lancio della versione pacchettizzata dell’avventura horror noirper PlayStation 4 e PC. Il gioco sarà disponibile in tutto il mondo nel corso dell’anno e sarà distribuito in Italia da

Dollhouse è un’avventura horror che omaggia i film noir degli anni ’50. Il gioco ha una trama intricata in stile Stephen King basata soprattutto sulla suspense, piuttosto che su momenti di pure terrore in grado di spaventare gli utenti. La narrativa si sviluppa nel corso del gioco e immerge il giocatore in un mondo influenzato dalle sue stesse scelte.



La storia di Dollhouse si basa soprattutto sulla mente di Marie, una detective che sta cercando di far luce sul suo passato. Il giocatore potrà usare un vasto cast di personaggi per progredire gradualmente nella mente di Marie. Scegliendo quale percorso intraprendere, ovviamente potrà creare la propria esperienza di gioco. Dollhouse ha una modalità campagna per giocatore singolo e un’esperienza competitiva multiplayer online.