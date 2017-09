Il publisherha annunciato che l'edizione retail diper PlayStation 4 (compatibile con PlayStation VR) sarà disponibile nei negozi dal 26 settembre. Il gioco è già scaricabile in formato digitale da Steam, Oculus Store, PlayStation Store e Xbox Store.

L'edizione per PlayStation 4 supporterà il visore PlayStation VR, anche se il gioco potrà essere fruito in modalità Standard, tuttavia in questo caso sarà impossibile sbloccare alcuni contenuti extra legati alla Realtà Virtuale. Don't Knock Twice è un gioco horror basato sul film omonimo del 2016, diretto da Caradog W. James.