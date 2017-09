Don't Starve: Klei Entertainment annuncia il DLC Hamlet e altre novità

Lo studioha da poco annunciato '', un nuovo DLC per, in uscita nel 2018, insieme ad alcune altre novità che riguardano anche, la controparte multiplayer del titolo.

In occasione dell'annuncio del DLC Hamlet, il team ha pubblicato un apposito teaser trailer, che abbiamo riportato in apertura.

Il team ha inoltre confermato di essere al lavoro per una serie di nuovi contenuti che verranno resi disponibili prossimamente come aggiornamento gratuito tramite il DLC Shipwrecked, che si trova al momento in fase beta. Per poter partecipare ai test, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Klei Entertainment a questo link. Il DLC include nuovi materiali e nuovi oggetti da creare.

Novità anche per quanto riguarda Don't Starve Together: il team ha intenzione di introdurre nel gioco degli eventi speciali. a tempo limitato, ai quali i giocatori potranno partecipare senza interrompere la propria avventura principale, per poter ottenere vari premi. Il primo di questi sarà The Forge, nel quale i giocatori, in gruppi di sei, dovranno cercare di abbattere insieme un nemico. The Forge sarà disponibile nel mese di novembre, inizialmente su PC, e in seguito sulle altre piattaforme.

Infine, il team annuncia l'arrivo di Winona, nuovo personaggio disponibile in Don't Starve Together, del quale potete trovare un'immagine in calce alla notizia. Winona farà il suo debutto in anticipo su Steam, per poi raggiungere le altre versioni del gioco.