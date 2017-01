Don't Starve Mega Pack annuncito per PlayStation 4 e Xbox One

hanno annunciato chearriverà in versione retail e online per PlayStation 4 e Xbox One nella seconda metà del 2017.

I giocatori che acquisteranno Don’t Starve Mega Pack al prezzo di € 29,99 risparmieranno il 25% rispetto all'acquisto del gioco con le varie espansioni singolarmente. Gli utenti PlayStation 4 avranno accesso inoltre a 2 temi dinamici esclusivi.

Il tema Shipwrecked

Mollate gli ormeggi e salpate per i mari tropicali; Wilson navigherà in cattive acque. Questo tema animato direttamente dall’espansione Don't Starve: Shipwrecked avrà la colonna sonora originale ed è disegnato con il tratto inconfondibile del gioco

Il tema Autumn

Un tema autunnale animato. Anch’esso con colonna sonora originale e disegnato con lo stile grafico del gioco

Don't Starve é un titolo di sopravvivenza senza compromessi dove i giocatori vestiranno i panni di Wilson, uno scienziato gentiluomo intrappolato in un selvaggio mondo da un misterioso demone, che dovrà imparare come sfruttare l’ambiente circostante e interagire con i suoi abitanti per tornare a casa. I gamer si troveranno in mondi generati casualmente, traboccanti di loschi e stravaganti figuri e di una serie di pericoli ambientali determinati dalle diverse stagioni. Per sopravvivere i giocatori dovranno esplorare il mondo per svelarne i misteri, raccogliere risorse e fabbricare oggetti e strutture di difesa in base al proprio stile di gioco, tutto questo senza istruzioni, aiuti o tutorial.

Don't Starve Mega Pack espande la già ricca esperienza di base con i seguenti elementi:

Don’t Starve Together – Un’espansione multiplayer standalone di Don’t Starve dove i giocatori dovranno fare squadra con i propri amici per raccogliere risorse e fabbricare oggetti di sopravvivenza o combattere tra loro.

Reign of Giants – Un’espansione che aggiunge nuovi personaggi, ambientazioni e nemici ai mondi di Don’t Starve e Don’t Starve Together! Reign of Giants porterà nuovi misteri, risorse ed enormi creature che potranno aiutare o uccidere Wilson e i suoi compagni

Shipwrecked – Un’espansione che propone una nuova avventura in single player dove i giocatori si avventureranno in un arcipelago tropicale cercando di sopravvivere avvalendosi di nuovi biomi, stagioni, creature, risorse e ricette da scoprire.

Gli utenti console potranno godere di caratteristiche esclusive come la modalità in cooperativa in split screen. Don’t Starve Mega Pack sarà disponibile in versione retail presso tutti i principali rivenditori al prezzo di € 29,99