Dontnod pubblica nuove immagini per Vampyr

Lo studio francesee il publisherhanno pubblicato oggi una galleria di nuove interessanti e suggestive immagini per, gioco di ruolo a tema vampiresco attualmente in sviluppo per PC, PS4 e Xbox One.

Gli scatti, che potete trovare in calce alla notizia, ci permettono di osservare in primo luogo le ambientazioni del titolo, ispirate a Londra, nel periodo dell'Influenza Spagnola. Possiamo inoltre scorgere le figure di alcuni personaggi e del protagonista, Johnatan Reid, un medico combattuto tra la sua natura di vampiro e il suo dovere nei confronti dei pazienti malati.

Al momento, purtroppo, non si hanno informazioni specifiche in merito alla data di uscita di Vampyr, la quale dovrebbe essere prevista entro il 2017.