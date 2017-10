DOOM: 6 minuti di gameplay off-screen per l'edizione Nintendo Switch

Nell'attesa del lancio dell'edizionedi, previsto per il mese prossimo, quest'oggi vi proponiamo un video-gameplay inedito off-screen della durata di circa 6 minuti, che trovate in apertura.

Anche se in questo filmato non è possibile costatarlo, recentemente è stato confermato che il gioco supporterà i sensori di movimento dei Joy-Con, anche se in misura limitata, permettendo ai giocatori di effettuare attacchi corpo a corpo e Glory Kills. Ricordiamo che DOOM sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal prossimo 19 novembre, mentre è già disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One. Per essere sempre aggiornati sul titolo, vi invitiamo a seguire la scheda di Everyeye a esso dedicata.