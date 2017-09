Come ben saprete, durante l'ultimo directha annunciato l'edizione Switch diper la gioia dei videogiocatori. Ma come si presenterà graficamente questa nuova versione? Grazie all'utente Twitter Pixlepar possiamo farci una prima idea.

Gli scatti che trovate nel tweet in chiusura di notizia ci offrono un confronto diretto fra Switch e Playstation 4. Sebbene sulla piattaforma di Sony il gioco risulti più definito, non possiamo dire che sulla console della Grande N non sia stato fatto comunque un buon lavoro. In attesa di analisi più approfondite, che speriamo arrivino a breve, ricordiamo che DOOM sarà lanciato su Nintendo Switch nel corso dell'inverno.