Doom & Destiny 3 sarà presente allo Svilupparty 2017 di Bologna

, il terzo capitolo dell'irriverente GDR spaghetti-fantasy, sarà presente al prossimodi Bologna. Con l'occasione conosceremo tutte le novità sul progetto, con alcuni retroscena sullo sviluppo del gioco.

Doom & Destiny è un'irriverente saga GDR sviluppata e pubblicata da Heartbit Interactive, uno studio indipendente tutto italiano con sede a Pontenure, nei pressi di Piacenza. Il terzo capitolo, in sviluppo ormai da oltre sei anni, promette una commistione parodistica tra gdr, open world, building e crafting, per una formula di gioco molto varia.



Il titolo sarà presente al prossimo Svilupparty 2017 di Bologna (in programma tra il 19 e il 21 Maggio), evento in cui potremo conoscere tutti i nuovi dettagli su questo interessante progetto.