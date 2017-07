Doom: disponibile l'aggiornamento 6.66 che include tutti i DLC multiplayer

hanno annunciato l'aggiornamento 6.66 per lo sparatutto, definito anche con il nome "the ultimate Doom update". L'aggiornamento, che sblocca tutti i DLC multiplayer, è già disponibile per

La versione 6.66 apporta diversi cambiamenti nella modalità multi-giocatore di Doom, compreso un nuovo sistema di progressione e di rune, nuove e migliorate notifiche per le uccisioni e bug fix. Grazie all'update, tutti i contenuti DLC multiplayer incluse mappe, armi, demoni e armature saranno ora disponibili gratuitamente.

L'aggiornamento annullerà tutti i precedenti progressi dei giocatori, che torneranno così al livello 0. In aggiunta, publisher e software house hanno annunciato un week-end di prova gratuito per lo sparatutto che si terrà nelle seguenti date:

Xbox One

Dalle 18:00 italiane di giovedì 20 luglio alle 06:00 italiane di lunedì 24 luglio.

PC Steam

Dalle 19:00 italiane di giovedì 20 luglio alle 10:00 italiane di lunedì 24 luglio.

PlayStation 4

Dalle 18:00 italiane di giovedì 27 luglio alle 6:00 italiane di lunedì 31 luglio.

I progressi ottenuti durante il week-end di prova gratuito potranno essere trasferiti nel caso si decidesse di acquistare il titolo. L'aggiornamento 6.66 di Doom è già disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.