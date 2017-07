Con un messaggio pubblicato su Twitter,ha annunciato un weekend di gioco gratuito per la versione PlayStation 4 di, ultimo capitolo della brutale serie sparatutto di

Tutti i membri abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare il titolo e provarlo fino al 31 luglio. La prova comprende tutti i DLC pubblicati per il gioco: Unto the Evil, Hell Followed e Bloodfall.

L'annuncio arriva a poche ore di distanza da quello diffuso da Microsoft nella giornata di ieri, con cui è stato confermato che Diablo III, comprensivo dell'espansione Reaper of Souls, è giocabile gratuitamente su Xbox One durante questo fine settimana per gli abbonati a Xbox Live Gold.