Doom su Nintendo Switch non supporterà i sensori di movimento

Come confermato da un rappresentante dia Gixel, la versione perdinon farà utilizzo dei sensori di movimento della console e del, e non sarà dunque possibile prendere la mira muovendo le suddette periferiche.

Caratteristica, questa, con la quale hanno imparato a familiarizzare i giocatori di Splatoon 2, ma che sfortunatamente non sarà disponibile su Doom. Ricordiamo che la versione per Nintendo Switch non godrà né delle caratteristiche visive, né dei 60fps visti su PlayStation 4 e Xbox One, ma grazie al lavoro di ottimizzazione per l'hardware dell'ibrida della grande N saprà restituire il distintivo feeling di Doom.

Il titolo, già disponibile su PC e console, non ha ancora una data definitiva per la pubblicazione su Switch, anche se un rivenditore dell'Est Europa ha scommesso sul 13 dicembre 2017.