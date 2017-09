DOOM: un nuovo video gameplay di 15 minuti per la versione Switch

Lo youtuber Tilmen ha pubblicato un nuovo video gameplay per la versionedi, tratto dalla demo che ha potuto provare in handheld mode presso gli uffici di. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Il filmato ci permette di farci un'idea sul comparto tecnico di DOOM su Switch: anche se Bethesda ha confemato che questa versione girerà a 720p e a 30fps sia in modalità docked che portatile, la sequenza di gameplay pubblicata da Tilmen ci dimostra che il gioco manterrà comunque un'ottima fluidità, oltre che un impatto visivo abbastanza convincente.

Ricordiamo che DOOM per Nintendo Switch uscirà nel corso del prossimo inverno (un rivenditore ha già fissato la data di lancio al 13 dicembre).