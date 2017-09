DOOM per Nintendo Switch uscirà a dicembre?

Un rivenditore dell'Est Europa potrebbe aver svelato la data di uscita diper Nintendo Switch:ha confermato la scorsa settimana che il gioco arriverà entro la fine dell'anno, senza però rendere nota la data di lancio precisa.

Secondo il negoziante in questione, DOOM sarà disponibile su Switch dal 13 dicembre, giusto in tempo per gli acquisti di Natale e in linea con la finestra comunicata dal publisher. Al momento la notizia deve essere presa come un rumor, in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Bethesda.

Ricordiamo che oltre a DOOM, il publisher del Maryland porterà su Switch anche The Elder Scrolls V Skyrim (atteso per il 17 novembre) e Wolfenstein II The New Colossus, quest'ultimo previsto per la prossima primavera.