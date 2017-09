DOOM per Switch girerà a 720p/30fps sia in modalità docked che portatile

Stando a quanto riportato su Glixel , Bethesda avrebbe confermato che la versione Nintendo Switch di DOOM girerà a 720p di risoluzione e a un frame rate di 30fps sia in modalità docked che in quella portatile.

"La tecnologia alla base del gioco e del rendering di DOOM è estremamente scalabile. Portando DOOM su Switch, abbiamo puntato a un ottimo impatto visivo e a un frame rate di 30fps che, mantenuto costante, può garantire comunque un'esperienza fluida. I feedback che abbiamo ricevuto descrivono DOOM come uno dei giochi tecnicamente più solidi e impressionanti da vedere su Switch." dichiara un portavoce di Bethesda.

Il publisher avrebbe precisato che il gioco gira a 720p di risoluzione sia in modalità docked che in quella portatile. Inoltre è stato rivelato anche il peso del comparto multiplayer di DOOM per Switch, che come già saprete verrà pubblicato a parte: il file richiederà 9 GB di spazio libero in memoria.

Ricordiamo che la versione Switch di DOOM è stata annunciata insieme a quella di Wolfenstein 2: The New Colossus durante il Nintendo Direct dello scorso 14 settembre.