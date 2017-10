DOOM per Switch supporterà in modo limitato il motion control dei Joy-Con

Sebbene si fosse parlato in tutt'altri termini in passato, sembrerebbe chesfrutterà, seppur in modo piuttosto limitato, i sensori di movimento dei Joy-Con di Nintendo Switch.

Come potete notare dal video riportato in cima, il menù di DOOM su Switch presenta chiaramente una sezione dedicata al motion control. Secondo quanto riportato da Nintendo World Report, tuttavia, la funzionalità non riguarderà il giroscopio utile per mirare, bensì si limiterà a permettere al giocatore di effettuare attacchi corpo a corpo e Glory Kills.

Ricordiamo che DOOM, già disponibile su PC, PS4 e Xbox One, arriverà su Nintendo Switch il prossimo 19 novembre. Qui trovate 15 minuti di gameplay giocato sulla piattaforma ibrida di Nintendo.