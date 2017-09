DOOM per Switch: la versione fisica includerà solamente la campagna su cartuccia

ha rivelato alcuni dettagli riguardo i contenuti della versione Switch di, scopriamo così che l'edizione retail includerà su cartuccia solamente la campagna single player mentre il multiplayer potrà essere scaricato come aggiornamento gratuito.

L'update includerà non solo la componente multigiocatore ma anche tutti i DLC già usciti su PC, PlayStation 4 e Xbox One: DOOM per Switch presenterà gli stessi contenuti delle altre edizioni, a differenza dell'editor di mappe SnapMap, il quale non sarà disponibile sulla piattaforma Nintendo.

A causa del limitato spazio disponibile sulle cartucce, Bethesda ha preferito includere nell'edizione retail solamente la campagna, offrendo multiplayer e DLC come download gratuito. Tutti i contenuti multigiocatore e le mappe aggiuntive saranno invece accessibili sin da subito nell'edizione digitale. DOOM uscirà su Nintendo Switch entro fine anno, in tempo per gli acquisti di Natale.