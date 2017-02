Il reboot diè stato uno dei videogiochi più acclamati dello scorso anno: il titolo ha riscosso enorme successo di pubblico e critica eha supportato il progetto con numerosi contenuti aggiuntivi, supporto che a quanto pare è ben lungi dall'essere terminato.

A rivelarlo sono Marty Stratton e Hugo Martin, che durante il D.I.C.E. 2017 si sono espressi in questi termini: "Il multiplayer di DOOM è davvero qualcosa di grandioso. Siamo fissati con questo aspetto del gioco e abbiamo ancora in serbo delle novità per i giocatori."

Al momento purtroppo non è dato sapere altro ma sembra che lo studio voglia continuare a lavorare sul comparto multiplayer di DOOM, restiamo quindi in attesa di eventuali chiarimenti in merito.