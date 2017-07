hanno pubblicato un trailer dedicato al nuovo aggiornamento di: l'update 6.66 introduce un nuovo sistema di progressione, armi e skin, inoltre permette di accedere gratuitamente a tutti i contenuti dei DLC, precedentemente offerti a pagamento.

L'aggiornamento 6.66 rende quindi gratuiti tutti i DLC del gioco, da segnalare inoltre la pubblicazione del client per la prova gratuita su PlayStation 4: da oggi e fino al 31 luglio sarà possibile provare il gioco a costo zero, per tutto il weekend il gioco è disponibile sui principali store digitali a prezzo scontato del 50%, in vendita a 14,99 euro anzichè 29,99 euro.