DOOM: video gameplay off-screen della versione Switch in modalità handheld

Come abbiamo appreso durante l'ultimo evento Direct,, brutale sparatutto di, arriverà anche su Nintendo Switch, dopo essere già approdato lo scorso anno su PC, PS4 e Xbox One.

Il portale Nintendo World Report ha da poco pubblicato un video gameplay off-screen della versione Switch di DOOM, grazie al quel possiamo osservare il gioco in azione in modalità portatile. Il filmato non presenta una qualità ottimale, ma è possibile notare come il lavoro di ottimizzazione svolto da Bethesda possa ritenersi di buona fattura, con il gioco che mantiene una veste grafica gradevole e un frame-rate in modalità handheld ancorato, nella maggior parte dei casi, sui 30FPS (stando a quanto riferisce NWR). In modalità docked, il gioco dovrebbe girare ad un frame-rate target di 60FPS, ma attendiamo conferme ufficiali in merito.

DOOM per Nintendo Switch uscirà nel corso del prossimo inverno (un retailer ha già fissato la data di lancio al 13 dicembre).