DOOM VR: gli sviluppatori ci illustrano le meccaniche di gioco

ha pubblicato un nuovo filmato dedicato ain cui gli sviluppatori ci parlano di questa nuova versione in realtà virtuale del frenetico sparatutto, illustrandoci le differenze con l'originale.

In DOOM VR, infatti, il protagonista non potrà camminare o correre, ma si sposterà tramite l'utilizzo del teletrasporto. Questa meccanica cambia profondamente l'esperienza, tuttavia il titolo sarà comunque caratterizzato dal gameplay frenetico che contraddistingue la serie. Augurandovi una buona visione, ricordiamo ai lettori che DOOM VR è al momento in sviluppo nelle edizoni per HTC Vive e Playstation VR. La finestra di lancio resta ancora ignota, non ci resta dunque che attendere futuri aggiornamenti per saperne di più.