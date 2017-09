A sorpresa, durante il Direct del 14 settembre,hanno annunciato chearriveranno anche su Switch nei prossimi mesi.

Nello specifico, DOOM (porting del titolo uscito nel 2016) uscirà durante l'inverno mentre Wolfenstein 2 The New Colossus vedrà la luce nel corso del 2018. Purtroppo al momento non ci sono altri dettagli in merito, restiamo dunque in attesa che Bethesda e Nintendo svelino altri dettagli sui due progetti in questione.