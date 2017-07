ha pubblicato un nuovo fumetto digitale diintitolato "Masquerade", con protagonista, l'attesissimo personaggio che finalmente si aggiungerà al roster dei combattenti il prossimo 27 luglio su PC, Xbox One e Playstation 4.

Il fumetto racconta gli eventi immediatamente successivi alla liberazione di Doomfist dal carcere di massima sicurezza in cui era imprigionato, presentandoci qualche dettaglio in più sul background del personaggio prima del suo debutto ufficiale nel roster di Overwatch, programmato per il prossimo 27 luglio su PC, Playstation 4 e Xbox One.

Il fumetto digitale, completamente in italiano, può essere letto a questo indirizzo.