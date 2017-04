Dopo Bayonetta, altri giochi Platinum Games potrebbero arrivare su PC?

Nella giornata di ieri,hanno pubblicato, rendendo di fatto disponibile il gioco su PC per la prima volta in assoluto, dopo il lancio su PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U. Questa mossa potrebbe aprire la strada all'arrivo di altri titoli targati

PCGamer ha contattato il team giapponese per chiedere lumi in merito a questa operazione, di seguito la risposta di Platinum Games: "Al giorno d'oggi, molti publisher hanno capito che il mercato PC non può essere ignorato, specialmente in Occidente. Probabilmente in futuro saremo più coinvolti in questo segmento di mercato, ogni decisione in merito riguardo ai nostri titoli passati spetta ai rispettivi publisher."

Sono tanti i titoli Platinum che potrebbero arrivare su PC, pensiamo a Vanquish, MadWorld e Anarchy Reigns ad esempio, usciti fino ad oggi solamente su console.