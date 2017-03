In occasione del lancio diha riportato in vita il franchise di, fermo da molti anni. Non è escluso che in futuro una simile operazione possa coinvolgere anche altri brand "" come, solamente per citarne alcuni.

A rivelarlo è Benjamin Kinney di Konami: "A prescindere dall'eventuale successo di Super Bomberman R, siamo certamente interessati a tenere aperte varie possibilità riguardo le nostre IP."

Sebbene non siano stati fatti nomi specifici, sono molte le serie targate Konami che potrebbero tornare sugli schermi, tra cui citiamo Castlevania (protagonista di una futura serie animata prodotta da Netflix) e Contra. Restiamo in attesa di eventuali annunci in merito.