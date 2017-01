Dopo la cancellazione di Scalebound, qual è l'esclusiva Xbox che attendi di più?

Laè senza dubbio un duro colpo per i possessori di Xbox One (e per i giocatori PC). Dopo quattro anni di sviluppo, il gioco diè stato cancellato e non vedrà mai la luce.

Phil Spencer, nonostante si sia detto dispiaciuto per quanto avvenuto, ha ribadito che la line-up Microsoft per il 2017 è comunque ricca e interessante. Per l'anno appena iniziato, la casa di Redmond punterà su Halo Wars 2 (in uscita a febbraio), Sea of Thieves di Rare (atteso per i primi mesi del 2017), sul lungamento atteso Crackdown 3 (incappato in vari problemi di sviluppo, secondo l'insider Shinobi, ma attualmente non a rischio cancellazione), su State of Decay 2 (che verrà presentato in forma completa all'E3) e sul non ancora annunciato Forza Motorsport 7, che dovrebbe accompagnare il lancio di Xbox Scorpio a fine anno.

Queste le esclusive Microsoft note fino a questo momento, insieme a titoli indie (ma non per questo meno validi) come Cuphead e Below. Quale di questi titoli attendi maggiormente? E quali sorprese ti aspetti per l'anno in corso e per la line-up di lancio di Project Scorpio?