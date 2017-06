Dopo il caso Scalebound, Hideki Kamiya parla del suo nuovo progetto videoludico

Dopo la cocente delusione per la cancellazione di- game director ben rispettato e ammirato all'interno dell'industria per giochi come- ha confermato di essersi recentemente messo al lavoro su un nuovo progetto videoludico.

Parlando in una recente intervista concessa a IGN.com, Kamiya ha rivelato di essersi messo al lavoro su un primo prototipo di un nuovo gioco. Non abbiamo alcuna informazione concreta al riguardo, ma il director afferma di voler creare "qualcosa che porti alta la sua bandiera", e che permetta ai giocatori di riconoscere immediatamente il suo stile.

A quanto pare, il progetto è già stato presentato una prima volta negli studi di Platinum Games: il riscontro ricevuto dai suoi collaboratori è stato sorprendentemente positivo, come afferma Kamiya. "Ho ricevuto tantissimo feedback. Se sei una piccola stanza con 5 o 10 persone è facile scambiare opinioni. Ma se hai 50 o più persone attorno a te è più complesso. Ma non questa volta. Tutti continuavano a chiedere domande su domande con cui abbiamo speso tantissimo tempo. Questo mi ha entusiasmato".

Tornando sull'argomento Scalebound, il director giapponese ha infine aggiunto: "Tra le persone che sono venute all'incontro, c'erano tanti che hanno lavorato a Scalebound con me, e sono stato davvero contento della loro presenza, perché abbiamo passato momenti difficili insieme. E' stato bello vedere come abbiano voglia di porre nuovamente la loro fiducia in me, e voglio assicurarmi di non deluderli e di riuscire a tirare fuori qualcosa di buono".