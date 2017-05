Dopo Destiny 2, anche altri giochi Activision potrebbero arrivare su Battle.net?

L'arrivo di(ex Battle.net) ha destato non poca curiosità ed ha spinto molti a chiedersi se in futuro altri giochi di editori terzi possano fare la loro comparsa sulla piattaforma. A questa domanda rispondecon una FAQ pubblicata sul suo sito ufficiale.

Altri giochi potrebbero arrivare su Blizzard Launcher? Questa la risposta ufficiale della società: "Il nostro supporto a giochi non Blizzard si limiterà solamente a Destiny 2. Con l'eccezione di valutare eventualmente opportunità e necessità riguardo a futuri giochi Activision, non abbiamo al momento alcun piano a lungo o breve termine per dare supporto a giochi di terze parti all'interno dell'applicazione Blizzard. Per noi è estremamente importante mantenere certi standard di qualità nei servizi ed esperienze di gioco offerti ai nostri giocatori, cosa che comporta un grande investimento di tempo e risorse da parte nostra, e non è quindi una cosa che intendiamo prendere alla leggera."

Al momento quindi non ci sono piani in merito, con eventuali (per quanto non confermate) eccezioni per i giochi Activision. Call of Duty potrebbe sfruttare l'infrastruttura online di Blizzard? Lo scopriremo nel prossimo futuro..