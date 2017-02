Dopo Final Fantasy XV, Hajime Tabata vorrebbe sviluppare una nuova IP

Hajime Tabata, al momento al lavoro assieme a gran parte del suo team sui contenuti post lancio di, ha affermato nel corso di un'intervista presso Dualshockers che dopo questa fase vorrebbe lavorare a una nuova IP.

Lo sviluppatore giapponese ha poi raccontato, fra le risate, di aver detto la stessa cosa anche a Hironobu Sakaguchi poco prima del lancio di Final Fantasy XV, durante una cena. A quel punto, Sakaguchi sarebbe andato su tutte le furie, dicendo: "Non vuoi fare un altro Final Fantasy? Cosa ti prende? Restituiscimi la carne che stai mangiando! Ti ho dato la vita come padre di Final Fantasy e adesso vuoi abbandonarlo?". Dalle parole di Tabata, tuttavia, non è possibile capire se fosse una conversazione seria o ironica.