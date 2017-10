Dopo Wild e Beyond Good & Evil 2, Michel Ancel vorrebbe passare a Rayman 4

Michel Ancel ha appena riacceso le speranze dei fan che aspettano. Lo sviluppatore ha infatti postato su Instagram una foto che ritrae una statua della mascotte diin un negozio dell'usato, accompagnata da una didascalia piuttosto interessante.

"Ieri ho conosciuto Rayman nella realtà, in un negozio dell'usato. Lontano dalla gloria della sua epoca, era in cerca di aiuto. Pietoso. Dopo Wild e BGE2, lo faremo tornare...per la sua quarta avventura! Non lasciate morire gli eroi". Purtroppo, i fan dovranno attendere ancora un bel po', considerano lo stato dei lavori di Beyond Good & Evil 2 (ancora nelle prime fasi dello sviluppo) e di Wild, sparito dalle scene da diversi mesi. Tuttavia, fa piacere sapere che Michel Ancel abbia ancora intenzione di dedicarsi a un seguito della serie.