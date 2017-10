Sulle pagine del nuovo numero di Famitsu (disponibile da oggi nelle edicole giapponesi) è stato svelato ufficialmente, titolo dedicato al gatto spaziale più famoso del mondo dei cartoni animati.

Purtroppo al momento non ci sono molti dettagli su Doraemon Nobita's Treasure Island, il gioco sarà disponibile dal prossimo 3 marzo in esclusiva su Nintendo 3DS, il titolo è basato sul film Doraemon The Movie Nobita's Treasure Island, nelle sale giapponesi da marzo 2018. Nessuna conferma al momento riguardo il possibile arrivo del gioco in Occidente, restiamo in attesa di eventuali notizie da parte del publisher.