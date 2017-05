Dorna Sports presenta il primo MotoGP eSports Championship

lancia un nuovo e rivoluzionario Campionato ambientato nel mondo delle corse.ospiterà il primoal mondo, che permetterà agli appassionati videogiocatori di partecipare a emozionanti sfide online durante tutta la stagione motociclistica.

In esclusiva per PlayStation 4, il MotoGP eSport Championship sarà strettamente connesso alle corse del campionato, con ben 7 eventi online che premieranno i tempi migliori. I 16 giocatori più veloci verranno invitati a dar prova delle loro abilità nel primo live event di Valencia, previsto poco pri- ma dell’ultima gara del Campionato MotoGP, con la possibilità di portarsi a casa un gran bel premio: una fiammante BMW M240i. Questa prima incursione nel mondo degli eSport porrà le basi per la prossima stagione, che prevede già un calendario eventi ancora più fitto e il coinvolgimento di diversi partner, molti dei quali già partico- larmente attivi nel mondo delle corse motociclistiche in qualità di sponsor.

Pau Serracanta, Direttore Commerciale Dorna Sports conferma: "Entrare nel mondo degli eSport si- gnifica portare la MotoGP in una nuova era. È un modo unico per coinvolgere la nostra solida commu- nity di appassionati, ma anche un messaggio a tutti i videogiocatori per confermare che la MotoGPTM non è solo una delle più importanti licenze motociclistiche della vita reale, ma anche una delle più divertenti esperienze digitali che una console possa offrire. Stiamo preparando un’esperienza di gioco emozionan- te, che combina incontri virtuali e reali, unendo due mondi distinti, ma non separati, per offrire la massima autenticità. Stiamo già lavorando con i team della MotoGP, con le emittenti televisive e con i migliori partner del settore per un’entrata in scena spettacolare nel panorama degli eSport, proprio come si addi- ce agli altissimi standard della MotoGP”.