DOTA 2 accusato di aver portato alla cancellazione di Half-Life 3

Alla fine della scorsa settimana l'ex sceneggiatore di Valveha svelato parzialmente la trama di. Fino a qui, niente di strano, se non fosse che molti utenti hanno iniziato a riempire la pagina Steam didi recensioni negative, accusando il MOBA di aver portato alla cancellazione della saga di

Alcuni giocatori sono infatti convinti che il grande successo di DOTA 2 e Counter-Strike Global Offensive abbia portato Valve a chiudere definitivamente la saga di Half-Life, cannibalizzando quindi Episode 3 e il tanto rumoreggiato Half-Life 3.

Si tratta ovviamente di motivazioni prive di fondamento, non sappiamo perchè Valve abbia (temporaneamente?) messo in pausa la saga di Half-Life ma riempire DOTA 2 di recensioni negative non porterà certamente ad alcun risultato concreto.