Dota 2 International 2017: annunciate le date dell'evento

ha annunciato che la prossima edizione delsi terrà dal 7 al 12 agosto press la Key Arena di Seattle. Durante l'evento, verrà incoronato il campione mondiale di, inoltre i giocatori potranno assistere a panel, interviste, presentazioni inedite e show musicali.

I biglietti per il Dota 2 International Championship 2017 saranno in vendita su Ticketmaster a partire dal 4 aprile, i ticket per le sfide settimanali costeranno 100 dollari mentre i tagliandi per le finali del venerdì e sabato avranno un prezzo pari a 200 dollari.