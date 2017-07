DOTA 2 International 2017 ha già superato i $21 milioni di montepremi

Arriva un nuovo record per il celebre evento e-sport dedicato a: nel momento in cui vi riportiamo la notizia, il torneoha già superato i 21 milioni di dollari in montepremi, sorpassando la cifra raccolta durante l'edizione dell'anno scorso.

Per essere più precisi, attualmente il montepremi di DOTA 2 International 2017 è giunto a $21.204.946, una cifra superiore rispetto ai $20.770.460 raccolti durante l'edizione dell'anno scorso (che a sua volta aveva segnato un record assoluto per i montepremi nel panorama e-sport). Considerando che manca ancora un mese al termine della raccolta, il montepremi potrebbe continuare a crescere in modo significativo nei prossimi giorni (ricordiamo che Valve raccoglie i soldi del montepremi attraverso la vendita dei contenuti premium, un pò come avviene con Rocket League e Smite).

