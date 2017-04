Dota 2: il nuovo update richiede ai giocatori di fornire il numero di telefono

Valve ha da poco reso disponibile un nuovo aggiornamento per Dota 2 con l'obbiettivo di migliorare il matchmaking del popolare gioco multiplayer. Tra i cambiamenti apportati, i giocatori che vorranno partecipare alle partite classificate dovranno ora comunicare il loro numero di telefono.

"I giocatori che utilizzano più account contribuiscono ad un esperienza negativa del matchmaking, qualsiasi sia il livello di difficoltà. Il nostro obbiettivo è quello di intervenire in modo da limitare questo fenomeno", recita il post pubblicato sul blog ufficiale di Dota 2. "Aumentare il numero di giocatori che utilizzano il loro account principale avrà un effetto positivo sul matchmaking sia classificato che non classificato".

I giocatori avranno tempo fino al 4 maggio per registrare il loro numero di telefono; se non lo faranno entro quella data gli verrà negato l'accesso alle partite classificate. I numeri di telefono potranno essere scollegati dagli account per far posto a nuovi numeri, ma per riutilizzare il numero inserito in origine sarà necessario attendere tre mesi. Questa soluzione, secondo Valve, è utile per prevenire l'utilizzo dello stesso numero telefonico da parte di più utenti.

L'aggiornamento reintroduce la Solo Queue, che assocerà esclusivamente i giocatori che utilizzano questa metodologia di matchmaking. Cambiamenti anche per i provvedimenti nei confronti di atteggiamenti indesiderati da parte dei giocatori, che saranno ora puniti con una ban a tempo. In base al livello di priorità, la penalità potrà avere una durata che va da poche ore fino a quattro giorni.

Infine, Valve ha rimosso i matchmaking classificati in Sud Africa, India e Dubai in quanto, a causa della contenuta popolazione, questi paesi erano spesso bersaglio di abusi di ranked matchmaking. I giocatori delle sopracitate nazioni dovranno ora unirsi ai server supportati più vicini.

La prossima edizione del Dota 2 International Championship si svolgerà dal 7 al 12 agosto presso la Key Arena di Seattle.