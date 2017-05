ha annunciato il prossimo arrivo indi una serie di missioni co-op come parte dalla campagna. Quest'ultima sarà divisa in due parti, la prima disponibile nelle prossime settimane e la seconda in uscita durantei l mese di luglio.

Siltbreaker permetterà ad un massimo di quattro giocatori di esplorare l'oscurà del Dark Reef, ad ogni partita si riceveranno punti esperienza per la campagna, inoltre sarà possibile ottenere il Desert Sands Baby Roshan nella Ruota delle Ricompense.

La campagna sarà accessibile possedere il Battle Pass International 2017, in vendita a prezzi variabili da dieci a quaranta dollari, a seconda del livello del proprio personaggio.