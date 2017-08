DOTA 2: Valve rivela due nuovi eroi, ecco il trailer di annuncio

Nel corso del torneo annuale DOTA 2 International ha annunciato tramite un trailer due eroi inediti che saranno introdotti con l'aggiornamento "The Duelling Fates". Trovate il filmato in apertura di news.

Al momento non sappiamo né la data di uscita dell'update in questione, né il nome dei due personaggi, tuttavia il video ci mostra il loro aspetto e ci offre qualche indizio sulle loro possibili abilità e sullo stile di combattimento. Il primo è una sorta di felino antropomorfo dall'accento francese armato di stocco, che all'occorrenza può raggomitolarsi come un armadillo per poi rotolare e spazzare via gli avversari. Il secondo eroe, mostrato molto più brevemente, è una fata che attacca utilizzando una lanterna contenente un'altra piccola creatura alata. Cosa ne pensate?