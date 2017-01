ha annunciato che la versione PlayStation 4 dinon uscirà in Giappone nella giornata di oggi, a causa di alcune circostanze impreviste che hanno portato lo studio a rimandare l'uscita del gioco su console.

Il publisher ha specificato che il rinvio riguarda solamente la versione PS4 ed è limitato al mercato giapponese, la versione per PC uscirà domani in tutto il mondo mentre su console il lancio è al momento previsto per la tarda giornata di oggi in Europa e Nord America, ma non in Asia.

Double Dragon IV è il sequel di Double Dragon II The Revenge per Nintendo NES e utilizza lo stesso motore della versione per la vecchia piattaforma a 8-bit della casa di Kyoto.