ha pubblicato il trailer di lancio diper Nintendo Switch. Dopo essere uscito su PC e PlayStation 4, il gioco arriva oggi sull'eShop, in vendita al prezzo di 7,99 euro.

Double Dragon 4 è il vero sequel di Double Dragon II The Revenge per NES e riprende la storia dei fratelli Billy e Jimmy. Il gioco presenta un comparto estetico in stile 8-bit, con modelli dei personaggi e fondali ripresi proprio dall'edizione per la prima console Nintendo. Un picchiaduro dallo stile retrò che potrebbe piacere agli amanti del genere e ai nostalgici di Double Dragon.