Double Fine: annuncio in programma per il 4 aprile

Tramite il suo profilo Twitter,ha condiviso una GIF per annunciare il reveal di un nuovo progetto. L'annuncio in questione è previsto per il 4 aprile, al momento però non ci sono informazioni di alcun tipo a riguardo.

Con ogni probabilità Double Fine si prepara ad annunciare un nuovo gioco ma non possiamo escludere aggiornamenti per titoli già in fase di sviluppo, come Psychonauts 2. In entrambi i casi, si tratta solamente di ipotesi poichè il Tweet di Schafer non è supportato da altre informazioni sulla natura dell'annuncio.