Downward disponibile ora in Accesso Anticipato su Steam

ha annunciato che, titolo d'avvenutura ed esplorazione sviluppato da, è ora disponibile per l'acquisto in Accesso Anticipato su Steam.

Downward è un'avventura in prima persona, ambientato in un mondo open-world medievale post-apocalittico, e focalizzato sul parkour in prima persona. Per avere successo, il giocatore dovrà ottenere il completo controllo del corpo, della mente e dello spirito; poiché agilità, precisione e determinazione sono le uniche armi per riuscire a comprendere il senso di questo mondo e cambiare il proprio destino.

Downward è ora disponibile in Early Access su Steam. Trovate un trailer e una galleria di immagini del titolo, rispettivamente in testata e in calce alla notizia.